СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине

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ВС России используют беспилотники «Орлан-10» для нанесений точных артударов по наступающим ВСУ. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» тяжело нейтрализовать с помощью глушителей. При этом российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат солдат противника, которые пытаются это сделать и нанесут по ним точные артиллерийские удары.
Обозреватели издания добавили, что это сильно замедляет контрнаступление ВСУ.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям.
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Екатерина Коршунова