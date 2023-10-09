СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina
Российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщает Business Insider.
Ранее сообщалось, что «Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях.
Читайте также:
RV: «Умные бомбы» ВС России уничтожают объекты ВСУ по всему фронту
«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
Военный журналист Атламазоглу раскрыл истинную причину провала контрнаступления ВСУ
Екатерина Коршунова