СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.