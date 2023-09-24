СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

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ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. По мнению авторов материала, ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.
Отмечается, что украинским солдат будет трудно починить подбитые танки.
Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем.
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Отмечается, что украинским солдат будет трудно починить подбитые танки.
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Екатерина Коршунова