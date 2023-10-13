СМИ раскрыли подробности взрыва в Мелитополе

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В Вооруженных силах Украины заявили, что утренний взрыв в Мелитополе Запорожской области устроили украинские диверсанты. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Напомним, утром 13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на территории Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. По его словам, наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова. Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.
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