СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине

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Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что ВС России готова к затяжным боевым действиям в зоне СВО на Украине. Об этом пишет Global Times.
«Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — говорится в публикации.
Сяолинь добавил, что российская сторона ведет ассиметричные боевые действия с целью истощить ВСУ. По его словам, наступление украинской армии так и не смогло вернуть ВСУ ни одного стратегически значимого объекта. Кроме того, противник потерял около 30% оружия, поставленного НАТО, а большое количество солдат оказались в плену у ВС РФ, подчеркнул автор.
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Диана Аванесян