СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза

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После начала контрнаступления ВСУ число раненых украинских военнослужащих выросло в три раза. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине из-за потерь на фронте будет усилена. Он добавил, что новые людские ресурсы необходимы для закрытия нынешних потребностей и формирования новых соединений. При этом Рахманин не стал уточнять, сколько именно людей требуется украинской армии.
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Екатерина Коршунова