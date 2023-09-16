СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.