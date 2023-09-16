СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Фото: IStock/sandsun
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Харькове слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».
«В областях, где объявлена тревога - угроза применения баллистических ракет», – говорится в сообщении.Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской — власти. Отмечается, что мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.
Читайте также:
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО
В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Екатерина Шмакова