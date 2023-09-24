СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что «формула мира», к которой украинский лидер Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна. Об этом Риттер сообщил в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.