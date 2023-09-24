СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

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Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщает Business Insider.
По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.
Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.
Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.
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Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.
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Екатерина Коршунова