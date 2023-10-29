СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине

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Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США.
Сообщается, что США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.
Отмечается, что эти действия со стороны США связаны с приближением холодов, в связи с этим Украине жизненно необходимо большое количество систем противовоздушной обороны.
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«Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны — один из них сочетает советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow, а другой — радары советских времен и американские ракеты Sidewinder», — говорится в публикации издания.
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Екатерина Коршунова