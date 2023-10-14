СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

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Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. Об этом сообщает The Statesman.
Сообщается, что на данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.
По словам Зеленского, украинцам надо учиться жить в военных условиях, как это делает Израиль. Однако, как сообщает автор статьи, отличие между странами в том, что Киев целиком и полностью полагается на помощь западных союзников.
Отмечается, что контрнаступление ВСУ становится все слабее, вернуть утраченные территории у украинских войск не получится.
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По словам Зеленского, украинцам надо учиться жить в военных условиях, как это делает Израиль. Однако, как сообщает автор статьи, отличие между странами в том, что Киев целиком и полностью полагается на помощь западных союзников.
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Екатерина Коршунова