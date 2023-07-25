СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

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Украинская военная техника и танки, судя по всему, все больше используют дизель, произведенный из российской нефти, который поступает через Венгрию и Турцию, пишет издание Handelsblatt.
«Это война парадоксов: украинские танки, похоже, все больше зависят от нефти, пришедшей из России. Украинская таможня отмечает рост импорта дизельного топлива из Венгрии и Турции, где на местных НПЗ перерабатывают нефть, большей частью импортированную из России», — отмечает издание.В то же время, те компании, которые не получают нефтяное сырье из России, утрачивают свои позиции на украинском рынке. По мнению Handelsblatt, это связано с конкурентным преимуществом венгерской компании MOL перед другими европейскими нефтяными компаниями, поскольку у нее есть специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти на свои НПЗ.
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Артем Кузьмин