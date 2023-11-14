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Вооруженные силы РФ сорвали наступление ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом пишет Myśl Polska.
«У командования ВСУ сдали нервы. Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку», — сказано в материале.Отмечается, что армия Украины планировала подавить и уничтожить танки и артиллерийские установки России. Издание сообщает, что ВСУ были уничтожены на минных полях с помощью танков, противотанковых ракет и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак