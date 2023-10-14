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СМИ указали на переломный момент для Украины

Global Times: ситуация на Ближнем Востоке грозит Украине проблемами
14 октября 2023, 10:22
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился сокращением помощи на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Global Times.

Сообщается, что высшие чиновники Североатлантического альянса попытались успокоить украинского президента, пообещав ему дополнительные два миллиарда долларов военной помощи до наступления зимы. В материале статьи говорится, что у Киева могут быть проблемы, по причине нынешней конфликта в Израиле и борьбы за бюджет в Конгрессе США.

Отмечается, что даже, если бы конфликт между Израилем и Палестиной не возник, военная помощь Вашингтона и западных союзнков Украине уже достигла переломного момента.

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Экс-разведчик Риттер сообщил о наступлении России по всей линии фронта
14 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/JARAMA

ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта.
Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Gegenpol. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.

«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.
Он также предположил, что Вашингтон сейчас в политическом кризисе из-за вопроса о продолжении поддержки Киева.

«Факт в том, что Вооруженные силы Украины проигрывают в войне», — заключил он.
Также Риттер говорил, что российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях. 

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.
Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.

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Девушки-лётчицы поступили на службу в военно-транспортную авиацию

Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники
#всу
#сво
#украина
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Девушки-лётчицы поступили на службу в военно-транспортную авиацию
14 октября 2023, 09:08

Фото: istockphoto/cyano66

Девушки-летчицы после обучения в Краснодарском высшем военном авиационном училище им. А. К. Серова приступили к службе в военно-транспортной авиации.
Об этом ТАСС рассказал командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
 
«Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», –сообщил Бенедиктов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году сообщил о приёме девушек на летные специальности. Девушки проходили обучение по специальностям «дальняя», «истребительная», «военно-транспортная» и «штурмовая авиация».

Ранее президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.

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#авиация
#лётчики
#самолёты
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Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники
14 октября 2023, 08:20

Фото: iStock/aapsky

У побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники.
Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.

«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.
Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.

«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали масштабное наступление. Это явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

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#украина
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ПВО сработала в небе над Адлером
14 октября 2023, 08:00

Фото: istockphoto/.e-crow

Данных о пострадавших не поступало.
Mash пишет, что, со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.

«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10. 

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.

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#всу
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#новости
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Российские военные отбили девять атак ВСУ
РИА: группировка войск «Центр» отбила 9 атак и уничтожила до 540 бойцов ВСУ
14 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в интервью РИА Новости.
Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.

Согласно данным Савчука, потери противника оцениваются вплоть до 540 военнослужащих. Кроме того, уничтожено четыре танка, два боевые машины пехоты и два автомобиля.

Также Савчук отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе Кременной. В результате контрбатарейной борьбы российские военные обнаружили и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.

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В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск
The Spectator: российские войска начали наступление по всей линии фронта
14 октября 2023, 04:49

Фото: iStock/aapsky

По информации обозревателя британского журнала Spectator Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.
Моренец отмечает, что Украина находится в напряженной ситуации, с отчетами о множестве боевых столкновений, произошедших вчера, а одно из решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Также она сообщает о реакции украинских военных, которые озабочены возможностью прорыва российских сил. Некоторые описывают ситуацию как чрезвычайно сложную, в то время как другие сообщают о потере нескольких позиций и остаются в меньшинстве на некоторых участках фронта.

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#днр
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В США назвали «мясорубкой» ситуацию, в которую попали ВСУ
Modern Diplomacy: западные политики загнали ВСУ в мясорубку из-за жажды власти
14 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан выразил обеспокоенность тем, как западные политики, жаждущие власти, втянули украинцев в нарастающий конфликт.
Он отметил, что украинцы могли бы чувствовать гнев по поводу систематического сокращения их численности и оказания давления на их нацию. Журналист также утверждает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, указывая на неудачи Вооруженных сил Украины и их неспособность прорваться сквозь российскую оборону.

Он заключил, что действия мировых лидеров, направленные на удовлетворение своей жажды власти, наносят серьезный вред, и обратил внимание на последствия этого. В конце статьи, он предположил, что дальнейшая поддержка со стороны Запада может привести к «полному разрушению Украины».

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Солдаты ВСУ пришли в ужас от того, что пишут про них западные СМИ
New Republic: Переизбрание республиканца президентом США наводит ужас на ВСУ
14 октября 2023, 02:08

Военнослужащие ВС Украины, читающие англоязычные СМИ, понимают, переизбрание в президенты США республиканца будет означать конец военной поддержки Киева. Об этом в интервью New Republic рассказал один из американских наёмников в рядах украинской армии.
«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — заявил военный.

Он подчеркнул, что победа Дональда Трампа станет для ВСУ огромной проблемой, а также что у украинской армии есть «цели контрнаступления», которые после прекращения военной помощи станут невозможными.

По словам американского наёмника, победа представителя республиканской партии приведёт к самому худшему из возможных сценариев развития событий для киевских властей, поэтому президенту Зеленскому и его команде "необходимо быть начеку".

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#сми
#всу
#украина
#сво
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ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
14 октября 2023, 00:41

Фото: iStock/IGOR KUTNII

За последние 24 часа, украинские вооруженные силы провели 43 артобстрела территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 146 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными действиями со стороны Украины (СЦКК) через свой Telegram-канал.
«В течение прошлых суток представительство регистрировало 43 случая артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВФУ). На направлении Донецка противник совершил 26 артобстрелов с использованием ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), а также артиллерии 155 и 152 миллиметров. В Горловке было зафиксировано 14 обстрелов артиллерией калибра 155 и 152 миллиметра. Три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров были зафиксированы на направлении Ясиноватого», — говорится в сообщении представительства.
По данным представительства, всего украинские вооруженные силы выпустили 146 разнообразных снарядов. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Зайцево, Широкую Балку, Ясиноватый район, Макеевку и Степное.

За прошедшие сутки также поступила информация о четырех гражданских лицах, которые получили ранения в районах Центрально-Городского и Никитовского районов Горловки, а также в населенных пунктах Веселое и Степное.

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