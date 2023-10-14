СМИ указали на переломный момент для Украины

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился сокращением помощи на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что даже, если бы конфликт между Израилем и Палестиной не возник, военная помощь Вашингтона и западных союзнков Украине уже достигла переломного момента.
Читайте также:
Экс-разведчик Риттер сообщил о наступлении России по всей линии фронта
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты
Екатерина Коршунова