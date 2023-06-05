СМИ: Украина подготовила внутри РФ сеть диверсантов для терактов

«Официальные лица США считают, что Украина создала в России диверсионные ячейки», - сообщают журналисты.





Украина подготовила диверсантов и передала им дроны для того, чтобы они устраивали теракты на территории РФ. Об этом сообщает CNN.По словам американских чиновников, у диверсантов в распоряжении имеются дроны украинского производства, а не те, что были переданы США.Уточняется, что Украина использует маршруты доставки дронов или их компонентов на территорию Россию. Уже там их планируют собрать. В свою очередь, представитель европейской разведки подчеркнул, что российско-украинская граница довольно обширна, поэтому ее крайне трудно держать под контролем. В связи с этим, она пригодна для контрабанды.Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине пообещали «перенести» боевые действия в Россию.