СМИ: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE

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В середине 2023 года Киев получит от США четырнадцать обещанных систем противодействия БПЛА VAMPIRE. Отмечается, что ВСУ уже применяет такие системы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Пентагон и компанию-производителя L3Harris Technologies
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Вашингтон медлит с передачей комплексов VAMPIRE Украине. США анонсировали помощь еще в августе прошлого года, однако контракт с L3Harris на сумму $40 млн. утвердили лишь в декабре.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Системы VAMPIRE были поставлены и используются украинскими вооруженными силами», — цитирует издание заявление оборонного ведомства.В оповещении для инвесторов L3Harris Technologies говорится, что четыре системы из четырнадцати прибыли на Украину в середине 2023 года. Остальные якобы поставят к концу 2023 года.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян