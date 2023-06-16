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«Контрнаступление, предпринятое ВСУ, войдет в историю как еще одна позорная операция, подобно бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, когда США бессмысленно убили множество людей ради своих политических целей», - прокомментировали ситуацию в Турции.
При этом, если Киев продолжит безумные и неоправданные операции в том же духе – то совсем скоро у них просто не останется бойцов, подчеркнули в Турции.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины уже девять дней безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на Запорожском направлении.