СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США

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Колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.
По словам Брэндса, другие государства Запада попытаются компенсировать сокращение помощи США, однако им не хватит запасов вооружения. Ранее об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Он сообщил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине.
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