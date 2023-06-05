СМИ: Украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке
Украинские диверсанты, которые атаковали село Новая Таволжанка, попала в населенный пункт по реке. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
По информации источника, около 15 часов дня ДРГ сумела пересечь реку Северский Донец на трех плавсредствах. Она высадилась на пляже в районе улицы Песчаная.
Также уточняется, что, в общей сложности, в группе было около 20 человек. После высадки они смогли занять три дома, однако оказались заблокированы. Уточняется, что около 17:00 часов начался бой, во время которого группа была вытеснена на территорию Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Запорожье заявили об активных боевых действиях в регионе.
По информации источника, около 15 часов дня ДРГ сумела пересечь реку Северский Донец на трех плавсредствах. Она высадилась на пляже в районе улицы Песчаная.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Запорожье заявили об активных боевых действиях в регионе.
Татьяна Лаврова