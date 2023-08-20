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СМИ: украинские генералы решили пойти ва-банк

BI: Украина введет в бой 82-ую и 46-ую резервные бригады
20 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/Grigorenko

Портал Business Insider сообщает, что украинское военное руководство решило ввести в бой свои резервные силы, надеясь на успех в контрнаступлении. Этот шаг интерпретируется как попытка украинских генералов «поставить все свои фишки на кон», полагаясь на все доступные им ресурсы, указано в публикации.
Киев собирается ввести в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду стратегического резерва ВСУ и 46-ю аэромобильную бригаду. Стоит отметить, что 82-я бригада обладает половиной боевых машин пехоты, поставленных Западом и соответствующих стандартам НАТО.

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#всу
#минобороны
#киев
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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
20 августа 2023, 01:46

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу со стороны украинских войск 31 раз, в результате чего было выпущено 104 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
«В течение прошедших суток мы задокументировали 31 случай обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком направлении противник 18 раз открывал огонь из артиллерии калибра 155 мм, включая применение снарядов с кассетной боевой частью. На горловском направлении зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 152 мм. На светлодарском направлении отмечены четыре обстрела из артиллерии 155 мм», — гласит заявление.
В результате обстрелов подверглись атаке районы семи населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Луганское, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Донецк и Макеевка. По предварительным данным, в результате обстрелов двое граждан получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

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#заявление
#днр
#донецк
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Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
Прилепин: отомстить за Дарью Дугину можно, поставив ей памятник в Киеве
20 августа 2023, 00:48

Фото: iStock/ValuaVitaly

В своем телеграм-канале сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин предложил установить памятник Дарье Дугиной в Киеве в знак уважения к ее памяти.
Дугина скончалась 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждает, что за этим убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.

«Даша Дугина. Прошел год... Единственный достойный способ почтить память Даши — это установить ей красивый, такой же, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Все остальное недостаточно для того, чтобы достойно помнить ее», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.
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На Украине заявили о немедленном поражении самолетов
Командующий Олещук заявил о немедленном поражении самолетов ВСУ при старте
19 августа 2023, 23:29

Фото: iStock/Marina Denisenko

Командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил о том, что украинские самолеты подвергаются атакам сразу после взлета с аэродрома, передает РИА Новости.
«Наши самолеты атакуются, едва поднимаясь с аэродрома. Они попадают под обстрел каждый день. Атаки идут и с земли, и из воздуха», — заявил Олещук в интервью телеканалу «Рада».
Он также добавил, что украинские самолеты находятся под постоянным обстрелом во время выполнения заданий.

«На каждого нашего пилота, выполняя задание, направляется от пяти до девяти вражеских самолетов различных типов», — подчеркнул он.
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#всу
#обстрел
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Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически
19 августа 2023, 21:55

Фото: iStock/Airubon

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается лишь в теоретическом аспекте, так как для этого необходимо в том числе политическое согласие. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее Никифоров заявил, что Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление. Он также отметил, что Швеция также намерена передать Киеву насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.

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Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях

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#минобороны
#пилоты
#самолет
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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не могут удержать контроль над Купянском
19 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинским войскам не удается удержать оборону под Харьковом, по этой причине они могут потерять контроль над Купянском. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер отметил, что ВСУ отправляют в бой последние резервы. Он также отметил, что всей линии фронта ВС РФ дают им отпор, а на определенных участках боевых действий российская армия переходит в активное наступление.

По мнению американского экс-разведчика, Киеву не удалось добиться прорыва на передовой.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Джонсон уверен, что со временем положение украинской армии будет становиться только хуже. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ не удастся в полной мере восполнить слишком большое число потерь.

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#сша
#россия
#военные
#армия
#нато
#всу
#вс рф
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без поддержки НАТО не продержатся дольше двух недель
19 августа 2023, 19:00

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Джонсон уверен, что со временем положение украинской армии будет становиться только хуже. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ не удастся в полной мере восполнить слишком большое число потерь.

Джонсон отметил, что уже сейчас западные склады с боеприпасами для Киева постепенно пустеют.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав украинских войск еще до переброски на передовую. Риттер считает, что российские удары по объектам военной инфраструктуре наносят сильный урон украинским боевикам.

Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.

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AT: ВСУ не способны прорвать мощную российскую линию обороны

Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях

#сша
#россия
#нато
#всу
#вс рф
#пилоты
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AT: ВСУ не способны прорвать мощную российскую линию обороны
19 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Обозреватель Даниэл Уильямс заявил, что контрнаступление зашло в тупик из-за неспособности украинских войск пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом сообщает Asia Times.
Уильямс отметил, что ВСУ хотели одержать значительные победы до наступления зимы, однако из-за тактики командования России теперь это представляется маловероятным. Он добавил, что военнослужащие, которые находятся на передовой, описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву.

Журналист подчеркнул, что тактические недостатки ВСУ служат ограничением для проведения сложных атак.

Напомним, ранее американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками.

Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.

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#движение
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#украина
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#всу
#вс рф
#киев
#пилоты
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Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях
19 августа 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen. 

Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.

С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.

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#армия
#украина
#страны
#боеприпасы
#швеция
#зеленский
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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу
19 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/Grigorenko

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав украинских войск еще до переброски на передовую. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что российские удары по объектам военной инфраструктуре наносят сильный урон украинским боевикам. Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.

Экс-разведчик отметил, что РФ также проводит успешную операцию по выведению из строя систем ПВО Украины. 

Напомним, американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками. 

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#нато
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#вс рф
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