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Портал Business Insider сообщает, что украинское военное руководство решило ввести в бой свои резервные силы, надеясь на успех в контрнаступлении. Этот шаг интерпретируется как попытка украинских генералов «поставить все свои фишки на кон», полагаясь на все доступные им ресурсы, указано в публикации.
Киев собирается ввести в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду стратегического резерва ВСУ и 46-ю аэромобильную бригаду. Стоит отметить, что 82-я бригада обладает половиной боевых машин пехоты, поставленных Западом и соответствующих стандартам НАТО.
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Артем Кузьмин