СМИ узнали о неожиданном ходе США из-за Украины

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Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Asia Times.
Ранее сообщалось, что американские танки M1 Abrams могут стать проблемой для Украины из-за целого ряда особенностей, к которым ВСУ придется привыкать уже по ходу эксплуатации. К таким особенностям причислили газотурбинные двигатели, которые активно потребляют топливо и для постоянной дозаправки им необходима «огромная логистическая цепочка».
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Екатерина Коршунова