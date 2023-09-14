СМИ: В сторону Одесской области вылетели дроны «Герань»

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В сторону Одесской области вылетели до шести групп дронов «Герань». Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».
«На объекты прибрежной линии, в первую очередь порты и логистические терминалы, используемые ВСУ, двигаются, предположительно, до шести групп беспилотников», — говорится в публикации.
Предположительно, многоцелевой патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon и высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk американского производства переместили ближе к Одессе для отслеживания дронов.
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Диана Аванесян