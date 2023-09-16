СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств

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В Одессе и Киеве люди организовали митинги против растраты бюджетных средств в стране. Протестующие настаивали прекратить отмывать средства на тендерах, сообщает украинское агентство УНИАН.
Уточняется, что во Львове люди облили красной краской брусчатку в знак недовольства работой мэра Андрея Садового, который якобы хранил бюджетные деньги на счетах для получения процентов.
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