СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

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Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.
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