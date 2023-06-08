Bild: украинская армия начала контрнаступление из-под Орехова на Пологи Запорожской области
Бойцы Вооружённых сил Украины начали контрнаступление на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщил обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
Он уточнил, что украинские войска наступают из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку.
Ранее сообщалось, что в ходе начала контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись с сильным сопротивлением российской стороны и понесли большие потери.
Кроме того, известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен показывает себя «не шибко умным человеком», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такую реакцию политика вызвали слова бывшего главы Альянса о возможной отправке военных некоторых европейских стран в зону боевых действий.
Он уточнил, что украинские войска наступают из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку.
Кроме того, известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен показывает себя «не шибко умным человеком», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такую реакцию политика вызвали слова бывшего главы Альянса о возможной отправке военных некоторых европейских стран в зону боевых действий.
Андрей Гаврилов