«Известия»: украинские военные пытаются прощупать оборону ВС РФ на Запорожском направлении
Украинские военные пытаются прощупать линии обороны российских бойцов на Запорожском направлении. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.
Ранее сообщалось, что американское издание The New York Times считает, что Киев может лишиться западной поддержки из-за нацистской символики, которую Вооруженные силы Украины нашивают на свою форму. При этом, западные политики боятся признавать факт наличия нацистской идеологии в рядах Вооруженных сил Украины, потому что тогда им придется признать, что цели России в СВО абсолютно объективны.
«В районе Времевского выступа продолжаются бои. Украинские вооруженные формирования пытаются прощупать оборону ВС РФ», — подчеркнул информатор издания.
Андрей Гаврилов