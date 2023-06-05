СМИ: ВСУ разворачивают гигантский госпиталь в поселке Горняк

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что ВСУ разворачивают в поселке Горняк госпиталь, рассчитанный на десять тысяч мест
Источник в «Южной» группировке войск заявил, что украинские военнослужащие в настоящий момент разворачивают крупный госпиталь. Об этом сообщает «МК».
По информации источника, он появится в поселке Горняк, который находится в подконтрольной украинским войскам части ДНР.
Также уточняется, что госпиталь будет рассчитан, в общей сложности, на 10 тысяч человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине пообещали «перенести» боевые действия в Россию.
По информации источника, он появится в поселке Горняк, который находится в подконтрольной украинским войскам части ДНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине пообещали «перенести» боевые действия в Россию.
Татьяна Лаврова