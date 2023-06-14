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«За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая ловушка, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия», - прокомментировали ситуацию в издании.
Напомним, портал InfoBRICS пишет, что Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за недооценки российских сил. Киев, вместе с союзниками, не смог по достоинству оценить военные потенциал России, и понадеялся, что ВС РФ попросту не хватит сил.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором российский вертолет Ка-52 ракетным ударом разнес бронемашину ВСУ.