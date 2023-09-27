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Запад может размышлять над отставкой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.
Сообщается, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.
Напомним, РФ не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их.
Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.
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Екатерина Коршунова