СМИ: Западное оружие оказалось бессильно против российской авиации

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Российский вертолет Ка-52 представляет серьезную угрозу для украинских сил
Немецкое издание Der Spiegel написало о российском вертолете, который представляет страшную угрозу для Вооруженных сил Украины.
Вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор», считается одним из лучших военных летательных аппаратов в мире. Он успешно демонстрирует это прямо сейчас в небе над линией боевого соприкосновения, пишут немцы.
В издании также отметили, что Ка-52 имеет внушительный арсенал вооружения, включая ракеты, способные поражать цель на расстоянии до 10 километров. Перехватить вертолет у ВСУ не выходит – российские истребители не дадут украинской авиации даже приблизиться к «Аллигатору», заключили эксперты.
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Вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор», считается одним из лучших военных летательных аппаратов в мире. Он успешно демонстрирует это прямо сейчас в небе над линией боевого соприкосновения, пишут немцы.
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Евгения Парфентьева