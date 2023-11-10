СМИ заявили об окончании масштабного контрнаступления ВСУ

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Масштабное контрнаступление ВСУ завершилось провалом. Об этом пишет британская газета The Economist.
«Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление», — говорится в статье.
Такие выводы журналисты сделали из информации со спутниковых систем. Согласно полученным данным, с 13 октября интенсивность боев резко уменьшилась, из чего следует, что продвижение ВСУ замедлилось.
Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил об улучшении ситуации на линии соприкосновения для ВС РФ.
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Элина Позднякова