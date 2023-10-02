Смоленскую область атаковали 5 беспилотников ВСУ

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Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Смоленскую область.
Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что беспилотники были подавлены силами ПВО и РЭБ. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
Mash пишет, что ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne. По данным тг-канала, один из дронов сдетонировал 1 октября примерно в 10 утра на бетонной площадке рядом с цехом № 63.
Ещё два упали рядом с цехом № 55. Повреждения получила крыша, осколки оказались на взлётно-посадочной полосе аэродрома Северный.
Обломки четвёртого беспилотника попали в балконы девятиэтажки и повредили остекление в ТРЦ «Кутузов».
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Mash пишет, что ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne. По данным тг-канала, один из дронов сдетонировал 1 октября примерно в 10 утра на бетонной площадке рядом с цехом № 63.
Обломки четвёртого беспилотника попали в балконы девятиэтажки и повредили остекление в ТРЦ «Кутузов».
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Мария Фирсова