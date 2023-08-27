Снайпер ВС РФ: Киев использует военных под Купянском в качестве приманки

Разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск рассказал, что командование ВСУ использует рядовой состав украинских военнослужащих в качестве приманки для выявления российских снайперов и для их уничтожения с помощью подготовленной артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости.