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Разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск рассказал, что командование ВСУ использует рядовой состав украинских военнослужащих в качестве приманки для выявления российских снайперов и для их уничтожения с помощью подготовленной артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский снайпер заявил, что несколько украинцев открыто передвигались в зоне видимости ВС РФ на передовых позициях, снайперы открыли огонь по ним, уничтожив одного украинского боевика. После этого по российским бойцам начала работать артиллерия противника, далее выкатился украинский танк и начал работать по всей территории.
По словам снайпера, такая тактика начала недавно использоваться ВСУ на этом направлении.
Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района.
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По словам снайпера, такая тактика начала недавно использоваться ВСУ на этом направлении.
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Екатерина Коршунова