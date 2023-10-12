Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области

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Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.
Накануне Богомаз также сообщал, что при обстреле Суземки со стороны ВСУ пострадали четыре человека.
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