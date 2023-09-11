Кулемзин: Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада в Донецке

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Вооруженные силы Украины выпустили снаряд по детскому саду в Донецке, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.
Были ли воспитанники детского сада в здании в момент прилета - пока что остается неизвестным.
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Евгения Парфентьева