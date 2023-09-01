19FortyFive: Российские системы ПВО легко справятся с истребителями F-16

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Западные истребители F-16, которые с таким нетерпением ждет Украина от Дании и Нидерландов, проиграют российским средствам противовоздушной обороны. Особую опасность для этих самолетов представляют ракеты С-300.
В публикации также отмечается, что украинским пилотам придется переучиваться, чтобы летать на западных самолетах. Ведь ранее они были знакомы только с советскими Миг-29, а панель управления на F-16 кардинальным образом отличается от советских образцов военной авиационной техники, подытожила Карлин.
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Александр Бойцов