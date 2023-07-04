СNN: Запад нервничает из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется метрами

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Западные союзники Киева начинает заметно переживать из-за того, что украинское контрнаступление измеряется метрами, а не километрами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американский телеканал CNN.
«Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами. Союзники Киева прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию», - прокомментировали ситуацию в США.
При этом, на телеканале подчеркнули, что если операция продолжит продвигаться подобными темпами – поддержка Запада может пошатнуться.
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