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Собака спасла бойцов от подрыва на мине в зоне СВО

01 августа 2023, 09:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В одной из частей российских войск на Свато-Кременном направлении вместе с военнослужащими боевую службу несет собака, беспородная, но очень умная. Однажды дворняга спасла бойцов от подрыва на вражеской мине.

Солдаты очень любят своего четвероногого друга и воспринимают его не только как питомца, но и как боевого товарища. Они сшили собаке шлейку из камуфляжа с шевронами российской армии. Один из офицеров после окончания боевых действий планирует забрать ее к себе домой, передает телеграм-канал Readovka. Бойцы рассказали, как однажды во время боевого дежурства животное буквально спасло им жизнь.

Группа бойцов ночью вышла в дозор, а собака увязалась за ними. Умное животное не лаяло, передвигалось тихо, «соблюдало секретность», как шутили солдаты. Но внезапно животное заскулило, уткнувшись носом в землю, а потом стало кидаться под ноги, буквально не пуская бойцов, стараясь их задержать. Осторожно приблизившись к месту, которое заинтересовало дворнягу, военные увидели противопехотную мину, на которую наверняка бы наткнулись в темноте, если бы не собака. После этого случая умная и храбрая дворняга окончательно стала всеобщей любимицей.

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#животное
#собака
#военные
#жизнь
#солдаты
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ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки
01 августа 2023, 10:44

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российскими силами пресечена попытка ротации ВСУ на северо-западе от Клещеевки, эта местность находится под контролем ВСУ.
«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

При этом он подчеркнул, что попытка была пресечена, уточнив, что высоты на северо-западе от Клещеевки временно находятся под контролем ВСУ.

По последним данным, Пушилин заявил, что ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт под Артемовском, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он также отметил, что украинские формирования перебрасывают резервы на запад от города.
#контроль
#всу
#вс рф
#запад
#пушилин
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Брянское село Чуровичи попало под обстрел ВСУ
01 августа 2023, 10:34

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинская сторона обстреляла село Чуровичи Климовского района в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, при обстреле никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Идет ликвидация последствий обстрела.

В понедельник, 31 июля, украинская сторона обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Пострадавших также не оказалось.

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#telegram
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Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом
Пушилин: Клещеевка находится под контролем российских военных
01 августа 2023, 09:59

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населённый пункт Клещеевка под Артёмовском находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом он сообщил в эфире «Соловьёв Live».
По словам главы региона, ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт под Артемовском, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он также отметил, что украинские формирования перебрасывают резервы на запад от города.  

Ранее, Пушилин сообщил о переходе российских подразделений в контратаку на Краснолиманском направлении. Он отметил успехи армии и ее закрепление на некоторых позициях. Врио главы ДНР ​указал на обостренную ситуацию в северной части района. 

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#контроль
#днр
#всу
#вс рф
#запад
#пушилин
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ВС РФ захватили большое количество натовского оружия
Марочко: Российские бойцы в ЛНР захватили большое количество натовского оружия
01 августа 2023, 09:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе боев за освобождение территорий Луганской народной республики, российские военнослужащие захватили большое количество вооружения, поставленного Украине странами НАТО. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Военный эксперт пояснил, что российские военнослужащие отмечают большое количество оружия западного производства и боеприпасов к нему, на местах дислокации украинских боевиков. Марочко сообщил, что техника и оружие, которые добыты в качестве трофея, подлежит изучению, после чего отправляется на склады.  

Ранее, Марочко сообщил, что на Украине возбудили уголовное дело по факту хищения оружия, которое военнослужащие крадут у себя самих.

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#эксперт
#военные
#оружие
#уголовное техника
#всу
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ВСУ ночью атаковали корабли Черноморского флота России
Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Черноморский флот
01 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/vladj55

Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что оба морских судна выполнянли задачи по потрулированию флота и контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

В ходе успешного отражения атаки российскими военнослужащими, катера противника были уничтожены. Корабли ВМФ не получили повреждений и продолжают выполнять боевые задачи в акватории моря в районе Севастополя. 

Также, минувшей ночью, ВСУ предприняли попытку нанесения ударов по объектам в Москве и Московской области. Два дрона были перехвачены системами ПВО, один беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он отклонился от курса и попал в здание «Москва-Сити». 

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#беспилотник
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#всу
#вс рф
#пво
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Индийское издание Hindustan Times: Путин смеется последним
Hindustan Times: ВС России захватили шведскую БМП CV90
01 августа 2023, 07:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Индийское издание Hindustan Times сообщило, что российские бойцы захватили украинскую БМП CV90 шведского производства. Обозреватели агентства назвали статью: «Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией».
Машина шведского производства стала первой БМП, которую удалось захватить российским военнослужащим после немецких и американских танков. 

Издание сопроводило статью видеосюжетом, на котором ВС РФ стот на фоне шведской машины. БМП повреждено в результате попадания ракеты. В броне машины виднеется дыра в броне. 

Ранее сообщалось, что российские бойцы захватили французский колесный танк на Запорожском направлении практически без повреждений. 

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#машины
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#всу
#вс рф
#танк
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Валерий Герасимов побывал в зоне СВО на запорожском направлении
Минобороны: Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления войсками на запорожском направлении
01 августа 2023, 06:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило 1 августа российское министерство обороны.
По прибытии на командный пункт генерал армии Герасимов заслушал доклад командующего группировкой. Генерал-полковник Александр Романчук изложил общую обстановку на данном участке фронта, рассказал о характере действий противника и доложил о выполнении военнослужащими ВС РФ боевых задач на ореховском направлении.                                      



Глава Генштаба обратил внимание на необходимость своевременно выявлять войска противника, наносить по нему превентивные удары, а также расширять арсенал применения контрбатарейной борьбы.

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#вооружённые силы рф
#сво
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Минобороны: Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях
01 августа 2023, 06:20

Фото: iStock/Sergii_Zysko

Военнослужащие российской армии предотвратили восемь попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив при этом более 100 боевиков. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны <...> на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки», — отметил он.

Также, по словам Савчука, ВС РФ уничтожили два украинских пикапа и два миномёта. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский ​беспилотник.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Сирены воздушной тревоги звучат в нескольких областях Украины
01 августа 2023, 03:11

Фото: iStock/anutr_tosirikul

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные обновляемой онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах на территории города и воздушной тревоге по всей Харьковской области.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#воздушная тревога
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