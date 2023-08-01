Собака спасла бойцов от подрыва на мине в зоне СВО

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В одной из частей российских войск на Свато-Кременном направлении вместе с военнослужащими боевую службу несет собака, беспородная, но очень умная. Однажды дворняга спасла бойцов от подрыва на вражеской мине.
Группа бойцов ночью вышла в дозор, а собака увязалась за ними. Умное животное не лаяло, передвигалось тихо, «соблюдало секретность», как шутили солдаты. Но внезапно животное заскулило, уткнувшись носом в землю, а потом стало кидаться под ноги, буквально не пуская бойцов, стараясь их задержать. Осторожно приблизившись к месту, которое заинтересовало дворнягу, военные увидели противопехотную мину, на которую наверняка бы наткнулись в темноте, если бы не собака. После этого случая умная и храбрая дворняга окончательно стала всеобщей любимицей.
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Александр Бойцов