Собянин сообщил о сбитом в Тверской области БПЛА

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Тверской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, который летел в сторону российской столицы.
«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.
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Элина Позднякова