Собянин: В Раменском сбит беспилотник

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Минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что на месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.
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