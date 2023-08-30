Собянин: В Рузском районе сбили БПЛА, направляющийся к Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.
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