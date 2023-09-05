Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими БПЛА

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших при падении украинских БПЛА не было, однако позже стало известно, что в Истринском районе обломки сбитых дронов рухнули на бытовой объект, который получил некоторые разрушения. Степень не уточняется. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий ночной атаки.
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Элина Позднякова