Солдат сбежал из плена ВСУ, но его не берут в полк из-за утерянных документов

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. Об этом Макарова написала в соцсетях.