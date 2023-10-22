Солдат сбежал из плена ВСУ, но его не берут в полк из-за утерянных документов

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32-летний Григорий из Твери работал сварщиком. В октябре 2022 года его мобилизовали (в/ч 29296).
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что семья мужчины утверждает, что после обучения его прикрепили к 1007-му полку. Он был отправлен в Запорожскую область. Летом 2023 года Григорий оказался в плену. Он пробыл там несколько дней и смог сбежать вместе с сослуживцем. Им удалось добраться до ближайшего дислоцированного полка.
Жена утверждает, что Григорий не числится пропавшим без вести или погибшим. Его должны были прикомандировать к 71-му полку, но официального зачисления в этот полк нет. В Минобороны информацию о родственнике семье не предоставляют.
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«Нам говорили, что их отправили в 291-й полк, однако их данные там так и не появились. Их не прикрепили ни к какому полку и не восстановили документы, которые остались в плену. Зарплату тоже не платят с 1 августа», — рассказала «Осторожно, новости» жена мобилизованного
«Не дай бог что случится, я его даже не найду», — рассказывает жена Григория.Мобилизованный писал рапорт о том, чтобы его всё же «куда-то прикрепили», но просьба игнорируется. В деле «никакого прогресса нет». Сейчас Григорий находится в госпитале (попал под обстрел, спрыгнул с горящего БТР) и ожидает зачисления «куда-нибудь».
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Мария Фирсова