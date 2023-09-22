Солдат ВСУ получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего украинского пограничника Дениса Гангалу. Он застрелил троих беженцев, которые пытались покинуть Мариуполь.
Он обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Как установило следствие, в период с 15 по 30 марта 2022 года Гангала вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля с белыми лентами. В результате погибли трое мирных жителей Мариуполя, пытавшихся покинуть город. Еже троим удалось выжить, позже они дали показания.
Учитывая позицию обвинения, суд приговорил Гангалу к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Читайте также:
Два боевика «Азова»* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя
Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек
* организация признана террористической, запрещена в РФ
Как установило следствие, в период с 15 по 30 марта 2022 года Гангала вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля с белыми лентами. В результате погибли трое мирных жителей Мариуполя, пытавшихся покинуть город. Еже троим удалось выжить, позже они дали показания.
Читайте также:
Два боевика «Азова»* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя
Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек
* организация признана террористической, запрещена в РФ
Александр Бойцов