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Солдат ВСУ получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя

22 сентября 2023, 11:33
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 28-летнего украинского пограничника Дениса Гангалу. Он застрелил троих беженцев, которые пытались покинуть Мариуполь.
Он обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как установило следствие, в период с 15 по 30 марта 2022 года Гангала вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля с белыми лентами. В результате погибли трое мирных жителей Мариуполя, пытавшихся покинуть город. Еже троим удалось выжить, позже они дали показания.


Учитывая позицию обвинения, суд приговорил Гангалу к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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* организация признана террористической, запрещена в РФ

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Власти ДНР устроили встречу родных с военнопленными ВСУ
22 сентября 2023, 10:49

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Власти Донецкой Народной Республики при помощи волонтеров устроили встречу военнопленных украинцев с приехавшими к ним родными и близкими. Всего родственники навестили семерых пленных солдат ВСУ.
На подготовку и организацию этой встречи ушло около двух месяцев. По словам волонтера Марины Шифон, это уже второе подобное мероприятие, проводимое на территории ДНР. На этот раз навестить пленных солдат ВСУ приехали родственники не только с Украины, но и эмигрировавшие в европейские страны. Помощь в организации встречи оказала уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью именно в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской  Федерации. 

«Я здесь родился и вырос, хочу остаться жить у себя дома. Я написал заявление, что не буду участвовать в обмене военнопленными. Почему я должен ехать жить в страну, за которую отказался воевать?», — говорит Валерий.

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#страны
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Новости СВО: где атакуют ВСУ и на каких участках ВС РФ идут в штурм
22 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/Alexey Molotov

Ожесточенные боевые действия идут на южном фланге обороны Бахмута. Противник стягивает резервы под Клещеевку. ВС РФ удерживают линию обороны и идут в наступление на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет о срыве ротации морских пехотинцев ВСУ, уничтожении опорного пункта противника и о том, на каких направлениях российские войска перешли в атаку.

ВСУ атаковали российские регионы


Система ПВО зафиксировала и уничтожила два беспилотника противника. Один дрон был перехвачен в районе Туапсинского района Краснодарского края, а второй вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России. По информации ведомства, в результате происшествия пострадавших нет.

ВС РФ сорвали ротацию морпехов ВСУ


Ликвидирована разведывательная группа украинских военных в районе Старомайорского. Ротацию морских пехотинцев ВСУ удалось сорвать на Южнодонецком направлении. В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом. 

В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине
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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ «Градами»


Российские военнослужащие открыли огонь по позициям противника на Краснолиманском направлении. В результате удара по местам дислокации войск ВСУ, опорный пункт был уничтожен. ВС РФ вели обстрел из РСЗО «Град», сообщает Минобороны РФ. 

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью на Украине вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. По информации портала «Зеркало недели», несколько взрывов прозвучали в Днепропетровской области. Информации о разрушениях нет. Власти страны информацию об ударах по объектам инфраструктуры не приводили. 

Последние новости СВО


Российские военнослужащие продолжают наносить удары по тыловым объектам украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Одной из целей ВС РФ стал радиозавод, расположенный в промышленной зоне Киева. Также удар был нанесен по объекту в Харьковской области. На заводе ремонтировалась и производилась техника для нужд ВСУ. Удар по живой силе противника российские войска нанесли в Черкассах. Кроме того, российские военнослужащие продолжают отражать атаки противника, которые ВСУ осуществляют с использованием беспилотников. Ожесточенные боевые действия идут на южном фланге обороны Бахмута, ВСУ стягивают дополнительные силы под Клещеевку.

Телеграм-канад «WarGonzo» сообщает, что ВСУ немного продвинулись к северу от Новопрокоповки на Запорожском направлении. В незначительном продвижении им помогла артиллерия. Под огневым ударом украинские военнослужащие в населенных пунктах: Орехов, Работино и Гуляйполе. Огонь по позициями российских войск ВСУ ведут в Копанях, Ильченкове и Новопокровке. ВС РФ успешно контратакуют со стороны Новодонецкого и Новомайорского. На Донецком направлении российские подразделения снова штурмуют Марьинку.

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#минобороны рф
#дрон
#тревога
#всу
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#удар
#пво
#воздушная тревога
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СМИ заявили о влиянии погоды на ход СВО
The Hill: С ухудшением погодных условий инициатива на поле боя перейдет к России
22 сентября 2023, 09:35

Фото: istockphoto/Nzpn

Наступление осенней погоды с дождями, холодами и туманами приведет к утрате инициативы на поле боя частями ВСУ и ее переходу к подразделениям Вооруженных сил России. Разбитые дороги также помешают украинцам быстро проводить военные операции.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель издания The Hill Брэд Дресс. Журналист предрек скорое окончательное прекращение украинского контрнаступления, сказав, что для него «часики неумолимо тикают» по мере приближения плохой погоды. В материале также приводится мнение европейского эксперта Матье Булега, который полагает, что если ВСУ не сумеют добиться каких-то значимых успехов в ближайшие дни, то инициатива на поле боя неизбежно перейдет к России.

Идет уже четвертый месяц украинского контрнаступления, а частям ВСУ не удалось добиться заметных результатов ни на одном из направлений. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, это уже не просто пробуксовка, а настоящий провал. К такому же мнению все чаще приходят и военные эксперты на Западе. 

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#военные
#журналист
#владимир путин
#президент
#эксперты
#мнение
#всу
#рф
#контрнаступление
#погода
#украина
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Express: Великобритания могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом
22 сентября 2023, 09:28

Фото: istock / Wirestock

Министерство обороны Великобритании заявило, что в корпусах танков Challenger 2, которые передали украинской армии, может содержаться ядовитый асбест. Информацию передает издание Daily Express.
При изготовлении техники могли использоваться асбестосодержащие материалы.

«Воздействие асбеста может оказаться фатальным и связано с мезотелиомой, формой рака и тяжелыми рубцами легких. Те, кто контактирует с ним, также могут страдать спустя годы после заражения», — сказано в публикации со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Кроме того, журналисты заявили, что вещество также может быть в поставленных Киеву боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.

По данным источников, сейчас в Великобритании начинают ликвидацию асбестосодержащих материалов. Их использование при создании военной техники и вооружения более недопустимо. Однако те «Челленджеры», которые находятся в зоне спецоперации, уже могут навредить военнослужащим.

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#журналисты
#вооружения
#танки
#яд
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Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР
22 сентября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Еще 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что позиции Вооруженных сил РФ улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Военный эксперт, полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в этом районе предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что противник под Новоселовским заметно активизировался и предпринимает попытки атаковать населенный пункт с целью выбить от туда российские части. Эксперт также добавил, что во время артиллерийской подготовки ВСУ применяют кассетные и зажигательные боеприпасы.

Марочко также отметил, что украинские боевики малыми группами регулярно пытаются зайти во фланги наших обороняющихся подразделений, чтобы затем иметь возможность их окружения. Пока российские бойцы успешно пресекают все попытки ВСУ вернуть себе территории, утраченные в результате продвижения частей ВС РФ.

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#эксперт
#боеприпасы
#всу
#вс рф
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Спецслужбы Украины пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp
22 сентября 2023, 07:54

Фото: istockphoto/Robert Way

Украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Об этом сообщил один из них.
В беседе с РИА Новости военнослужащий рассказал, что ему написал в WhatsApp неизвестный от имени якобы его друга и пообещал помочь в решении некоторых проблем. Из последующей переписки офицер понял, что его склоняют к предательству и военному преступлению. Он немедленно доложил о контакте с противником своему высшему командованию. Дальнейшая переписка проходила  уже под контролем российских спецслужб.

Вербовщик предлагал офицеру за денежное вознаграждение передавать сведения о военных объектах, расположении боевой техники и российских воинских подразделений, командных наблюдательных пунктах. В дальнейшем, после подтверждения уничтожения объектов, собеседник обещал помочь вывезти в третьи страны его самого и его семью. Сам куратор из украинских спецслужб представлялся сотрудником ООН и говорил, что раньше он был российским гражданином.

Поняв, что вербовка провалилась, а сведения, которые он получает, являются ложными, он сначала перешел к угрозам, а затем прервал общение. Российский офицер призвал своих сослуживцев в случае, если с ними на связь выходят представители спецслужб Украины, немедленно докладывать о таких эпизодах командованию.

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#страны
#оон
#украина
#мессенджеры
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Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
22 сентября 2023, 06:24

Фото: сайт Минобороны РФ

На Краснолиманском направлении РЗСО «Град» ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
#военные
#оружие
#сво
#всу
#минобороны
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Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
22 сентября 2023, 05:26

Фото: iStock/zim286

Группировка Вооружённых сил РФ «Восток» сорвала ротацию 38-й бригады морской пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал журналистам, что отличились передовые подразделения группировки, которым помогали российские артиллеристы.

В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом, а в районе Старомайорского — ликвидирована разведывательная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также были нанесены удары по двум пикапам в районе Новодаровки.



Кроме того, перестали существовать пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и силы противника в Новомихайловке. А реактивной артиллерией была подавлена украинская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сторожевом. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
#сво
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Военный эксперт Насонов: Оружие США не имеет преимущества в зоне спецоперации
22 сентября 2023, 04:34

Фото: iStock/7713Photography

Специальная военная операция (СВО) на Украине показала, что поставляемые Киеву образцы американского вооружения не имеет никаких явных преимуществ над российскими образцами военной техники. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса и руководитель холдинга «Русь» Роман Насонов.
«С момента введения и использования <...> образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, маневренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это все», — cообщил Насонов.

По мнению эксперта, все без исключения былые образцы американского оружия, признанные суперуспешными, «обкатывались» в гораздо более тепличных условиях — таких, как в Афганистане, Сирии или Ираке. А США такитм образом с помощью рекламных действий всего лишь пытались «обозначить свое доминирование в военно-промышленных технологических решениях».

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине находится теперь под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отметили журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

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#спецоперация
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