Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева

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Штурмовик Вооруженных сил Украины, представившийся Степаном, рассказал, что в день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины должны были ударить по Херсонской области, переправившись через Днепр. Но, российская армия, зная об этом, перебросила войска. Об этом сообщает французское издание Figaro.
«Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал боец.Он также поделился, что ВСУ хотели атаковать Херсонскую область, чтобы перекрыть доступ в Крым. Но РФ сорвала эти планы, как объяснил военнослужащий, ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.
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Алина Юрчак