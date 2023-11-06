Солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов Залужного

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Солдат ВСУ рассказал, что украинские военные начали готовиться к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного.
После того, как Залужный признал неудачи, украинские военные стали жаловаться на положение дел на фронте, а также спрогнозировали поражение в конфликте, пишет AFP.
Украинский военный «Дэн» жаловался на нехватку артиллерии, сказав, что «ситуация лишь усугубляется», и военные готовятся к худшему.
Напомним, в статье в Economist Валерий Залужный сообщил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Главком ВСУ признал, что не смог задать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали западные партнёры.
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«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну», —сказал агентству боец ВСУ с позывным «Мудрый».
Напомним, в статье в Economist Валерий Залужный сообщил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Главком ВСУ признал, что не смог задать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали западные партнёры.
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Мария Фирсова