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Польский писать Щепан Твардох заявил, что военнослужащие украинской армии ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Твардох сообщил в интервью изданию Interia Wydarzenia.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления.
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