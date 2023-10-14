Военнослужащие ВС Украины, читающие англоязычные СМИ, понимают, переизбрание в президенты США республиканца будет означать конец военной поддержки Киева. Об этом в интервью New Republic рассказал один из американских наёмников в рядах украинской армии.
«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — заявил военный.
Он подчеркнул, что победа Дональда Трампа станет для ВСУ огромной проблемой, а также что у украинской армии есть «цели контрнаступления», которые после прекращения военной помощи станут невозможными.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян