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Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции

ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном
04 сентября 2023, 11:44
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские боевики открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды. Об этом пишет РИА Новости.
Один из пленных 123-й бригады теробороны ВСУ Игорь Ярошенко рассказал, что отправляться на остров в устье Днепра ни он, ни его товарищи не хотели, так как понимали, что не обладают необходимой подготовкой и достаточным количеством оружия. Второй пленный Сергей Маштеги сообщил, что командир их взвода с помощью угроз вынудил солдата отправиться на остров.

Отмечается, что группа пробыла на острове три дня без еды и боеприпасов. В результате чего военнослужащие, среди которых были Ярошенко и Маштеги, решили покинуть остров. Однако они были замечены украинским беспилотником, после чего по ним был открыт «дружественный» огонь.


На следующий день те, кто остался в живых, столкнулись с солдатами ВС РФ и сдались в плен.

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#украина
#россия
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Экс-агент MI6 Крук: Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции Запада
04 сентября 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении. Об этом Крук сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Крука, на данный момент Зеленский загнан в угол, так как украинские солдаты больше не хотят самоотверженно бросаться в бой. Крук подчеркнул, что средства для помощи Украине находятся на исходе в Европе.

Экс-агент MI6 добавил, что Зеленскому просто не позволяют заключить мир с Россией, чтобы предотвратить кровопролитные бои.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. 

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#мнение
#солдаты
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#всу
#зеленский
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Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде
Гладков: белгородец получил ранения из-за гранаты, которую нашел в своем огороде
04 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/ovbelov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Комсомольский. По информации губернатора, местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей и контузию головного мозга.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильного алкогольного опьянения мужчина самостоятельно покинул больницу, медики проведут его осмотр на дому.

Напомним, ранее в Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села. Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.

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Польша выдаёт Украине мужчин призывного возраста
04 сентября 2023, 11:09

Фото: iStock/Olena_Z

Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста.
Об этом пишет издание Rzeczpospolita. Сразу после начала СВО на Украине ввели запрет на выезд из страны, который касался мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», - сказано в сообщении.  
Отмечается, что Украине также выдали граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу.

Ранее сообщалось, что в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. 

Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на Купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

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ВС РФ уничтожили под Работино группу штурмовиков ВСУ

В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов

#всу
#украина
#польша
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ВС РФ уничтожили под Работино группу штурмовиков ВСУ
Балицкий: Группа из 20 штурмовиков ВСУ уничтожена под Работино
04 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что штурмовая группа ВСУ численностью до 20 человек уничтожена в районе Работино Запорожской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, за сутки украинские военнослужащие понесли значительные потери. Три бойца ВСУ, служившие в разведывательных подразделениях, сдались в плен. Около 140 военнослужащих ликвидированы.   
Также, российским военнослужащим удалось уничтожить боевую технику противника, в том числе, иностранного производства.   

В районе Работино Запорожской области была уничтожена штурмовая группа ВСУ, численность которой составляет около 20 человек, отметил Балицкий.    

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#человек
#всу
#сво
#украина
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В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов
04 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/Александр Кондратюк

В Запорожской области сотрудниками ФСБ и МВД задержан изготовитель взрывных устройств для диверсионной украинской группы, действовавшей по заданию военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

Сотрудники ФСБ и МВД выяснили, что мужчина изготовил и передал украинским диверсантам несколько взрывных устройств, которое они впоследствии использовали для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области. При этом уточняется, что члены украинской ДРГ были задержаны ранее.

У пособника диверсантов при задержании было изъято 5 кг взрывчатки, 17 электродетонаторов, 3 взрывателя замедленного действия и многое другое. Ему предъявлено обвинение в подготовке к теракту.

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ВСУ обстреляли брянское село Подывотье, пострадавших нет
04 сентября 2023, 10:10

Фото: iStock/frantic00

Украинская сторона обстреляла село Подывотье Севского района в Брянской области, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при обстреле с украинской стороны также повреждена хозпостройка. Кроме того, в населённом пункте нарушена электроподача. Сейчас все экстренные службы региона находятся на месте ЧП.

Минувшей ночью в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили два над Черным морем у Крыма и в Курской области два украинских БПЛА самолетного типа. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России была пресечена в 1:00.

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В Киеве все школы и колледжи «заминировали»
04 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/artoleshko

Киевская полиция получила 4 сентября информацию о минировании всех школ и колледжей.
Klymenko Time сообщает, что правоохранители и спасатели принимают необходимые меры. Администрация учебных заведений и полиция дополнительно будут принимать решение относительно эвакуации детей и учителей.
 
Аналогичное сообщение полиция Киева получила и 1 сентября. Тогда информация о минировании не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что участники 16 пророссийских хакерских групп вывели из строя сразу 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии.

Хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.

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#школа
#киев
#сво
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В Одесской области повреждены производственные здания
Власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений
04 сентября 2023, 09:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, в результате ударов по объектам инфраструктуры Измаильского района, оказались повреждены складские и производственные помещения. Глава областной администрации также сообщил о взрывах, которые прозвучали сразу после ударов силами российских подразделении, однако, к утру возгорания удалось ликвидировать. 

Прежде сообщалось о серии взрывов в городе Измаил. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. 

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#воздушная тревога
#одесса
#украина
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Во время обстрела Запорожской области погибли три человека
04 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/RamonCast

Под обстрелом оказалась деревня Конские Раздоры.
РИА Новости пишет, что магазин продуктов и сельхозтехники обстреляли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 3 человека, 4 ранены.
 
Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где находятся офис, магазин запчастей, сельхозтехники, продуктов, а также ангар и стоянка.
 
Разрушению подверглось офисное помещение и магазин. Значительное количество зерна, которое хранилось в ангаре, сожжено. В частных постройках недалеко от этого места выбиты стекла.

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#запорожская область
#всу
#сво
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