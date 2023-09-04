Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции

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Украинские боевики открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды. Об этом пишет РИА Новости.
Один из пленных 123-й бригады теробороны ВСУ Игорь Ярошенко рассказал, что отправляться на остров в устье Днепра ни он, ни его товарищи не хотели, так как понимали, что не обладают необходимой подготовкой и достаточным количеством оружия. Второй пленный Сергей Маштеги сообщил, что командир их взвода с помощью угроз вынудил солдата отправиться на остров.
Отмечается, что группа пробыла на острове три дня без еды и боеприпасов. В результате чего военнослужащие, среди которых были Ярошенко и Маштеги, решили покинуть остров. Однако они были замечены украинским беспилотником, после чего по ним был открыт «дружественный» огонь.
На следующий день те, кто остался в живых, столкнулись с солдатами ВС РФ и сдались в плен.
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Отмечается, что группа пробыла на острове три дня без еды и боеприпасов. В результате чего военнослужащие, среди которых были Ярошенко и Маштеги, решили покинуть остров. Однако они были замечены украинским беспилотником, после чего по ним был открыт «дружественный» огонь.
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Екатерина Коршунова