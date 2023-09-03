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Украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Об этом сообщает Kyiv Independent.
По информации издания, офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий. Переводчики не в состоянии передавать точные команды или ответы инструкторов.
Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.
Напомним, отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года.
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Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.
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Екатерина Коршунова