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Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, передает РИА Новости.
Сообщается, что всего в плен сдались семнадцать украинских диверсантов. По их словам, их задача заключалась в том, чтобы удерживать опорный пункт под Донецком, однако командование ВСУ не позволило им отступить даже после того, как у них закончились боеприпасы.
Отмечается, что украинские командиры также не организовали эвакуацию раненых.
Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава.
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Отмечается, что украинские командиры также не организовали эвакуацию раненых.
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Екатерина Коршунова